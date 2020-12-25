Состоялись межмидовские консультации, посвященные взаимодействию государств-участников СНГ

CentralAsia (TJ) - В формате видеоконференцсвязи под председательством Таджикистана состоялись межмидовские консультации, впервые посвященные тематике взаимодействия государств – участников СНГ в рамках ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба МИД РТ.



В ходе заседания стороны обсудили аспекты деятельности и перспективные направления взаимодействия государств – участников СНГ в рамках ЮНЕСКО, обменялись опытом по реализации цели 4 в области устойчивого развития в условиях пандемии, рассмотрели возможности сотрудничества в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года и имплементации Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



Участники также договорились активизировать взаимодействие в целях укрепления отношений между национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО стран Содружества, а также рассмотрели перспективы налаживания сотрудничества между СНГ и ЮНЕСКО.

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