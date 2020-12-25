В России коронавирусом заражены почти 3 млн человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 29 018 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 25 декабря сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 4543 (15,7%). Таким образом, всего нарастающим итогом в РФ зафиксировано 2 992 706 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 88 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 516 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 651 362 человека.