От коронавируса в России умерли 563 человека за сутки
- Азия и мир, общество
- 14:33, 25 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 563 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 76 и Москве — 74.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 53 659 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,9 млн человек, из них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 651 362 пациента.