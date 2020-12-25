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  25 декабря 2020
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От коронавируса в России умерли 563 человека за сутки
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 563 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге — 76 и Москве — 74.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 53 659 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 2,9 млн человек, из них выздоровели 2,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 651 362 пациента.

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