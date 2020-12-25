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  25 декабря 2020
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Джек Ма за день потерял более $3,5 млрд

CentralAsia (CA) -  Китайский миллиардер, основатель компании Alibaba Джек Ма за день потерял 3,5 млрд долларов на обвале акций Alibaba из-за антимонопольного расследования.

По данным рейтинга Forbes Real-Time, состояние Ма на четверг оценивалось в 57,3 миллиарда долларов. Из данных издания следует, что за сутки он потерял 3,6 миллиарда. Джек Ма занимает 19 строчку рейтинга.

В четверг акции Alibaba на биржах Гонконга и Нью-Йорка пережили серьезное падение на новостях об антимонопольном расследовании в ее отношении. Акции компании в Гонконге подешевели на 8,1%, а на бирже NASDAQ - на 13,3%.

Главное государственное управление Китая по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. Компания в свою очередь сообщила, что готова активно сотрудничать с властями и продолжит вести нормальную деятельность, несмотря на расследование.

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