Гражданство Узбекистана в текущем году получили 7 500 человек

CentralAsia (UZ) - Согласно указам президента Шавката Мирзиёева в 2020 году гражданство Республики Узбекистан было предоставлено 7419 лицам без гражданства. Об этом местным СМИ сообщил начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Улугбек Мухамедов.

По словам чиновника, МВД совместно с профильными министерствами и ведомствами разработало новую редакцию Закона «О гражданстве Республики Узбекистан» и приняло ее 13 марта 2020 года.

Согласно этому закону, лицо, въехавшее и постоянно зарегистрированное в Узбекистане до 1 января 1995 года, не приобретавшее иностранного гражданства, не имевшее гражданства до вступления в силу этого закона и проживавшее в Узбекистане на основании вида на жительство, является гражданином Республики Узбекистан. А с 1 апреля 2020 года начался прием документов от данной категории лиц.

В новую редакцию закона также внесена поправка, которая требует от лица, желающего получить гражданство Республики Узбекистан, владеть узбекским языком на уровне общения. У. Мухамедов добавил, что в соответствии с новым порядком реформированы механизмы получения гражданства и выхода из гражданства в Узбекистане, а количество документов, прилагаемых к заявлению, уменьшено вдвое.