В Узбекистане предложили запустить международный спутниковый канал «Аль-Бухари»

CentralAsia (UZ) - Вице-премьер Азиз Абдухакимов предложил усилить пропагандистскую кампанию, открыв международный спутниковый телеканал «Аль-Бухари» и показывая на нем потенциал паломнического туризма Узбекистана на языках стран с высокой долей мусульманского населения.

Как сообщает информационная служба Госкомитета по развитию туризма, такое предложение вице-премьер сделал 23 декабря в Международной исламской академии Узбекистана на заседании по вопросам развития паломнического туризма и подготовки специалистов в этой сфере.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов, советник президента, ректор Международной исламской академии Рустам Касимов, хозяйствующие субъекты, работающие в сфере паломнического туризма, ученые и представители комитета.

Выступая на встрече, Азиз Абдухакимов отметил, что в отчете Halal Travel Frontier 2020 Узбекистан был признан страной, которая установила новый тренд на рынке мусульманского туризма через восстановление исламского наследия. «С введением безвизового режима в 2018-2019 годах поток туристов из Индонезии увеличился на 170%, Малайзии - на 158%, Турции - на 154%, мусульманских туристов из ОАЭ – на 153%», - сказал вице-премьер.

Согласно мусульманскому индексу путешествий, Узбекистан поднялся на 10 позиций (с 32 на 22 место) и входит в десятку самых привлекательных и «терпимых с точки зрения безопасности» стран Организации исламского сотрудничества.

В рамках мероприятия планируется использовать имеющиеся в Академии возможности в целях развития паломнического туризма, эффективно использовать здания Академии, конференц — залы и студенческие общежития для организации просветительских туров для иностранных студентов и исследователей “Академический туризм” и “Imams‘ tour” для имамов стран СНГ, предоставить доступ к ресурсному центру и библиотеке Академии для иностранных исследователей, побывавших в туристическом направлении, обеспечить доступ туристов к святым местам, расположенным на территории Академии-Шейхантохур, Тулабек (Калдыргочбек)-высказаны предложения по дальнейшему улучшению необходимых условий на данных объектах.

По итогам мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по развитию туризма и Международной исламской академией Узбекистана. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Международной исламской академией Узбекистана и Международным университетом туризма “Шелковый путь”.