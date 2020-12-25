Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова вышла замуж

CentralAsia (KZ) - Известная волейболистка, член сборной команды Казахстана Сабина Алтынбекова вышла замуж. Об этом она сообщила в соцсетях.



«Завершаю этот год в статусе жены лучшего мужчины», - подписала Алтынбекова фото на своей странице в Инстаграме.



На опубликованной фотографии спортсменка и ее супруг сняты со спины. Судя по другим деталям, пара совершила обряд бракосочетания «никах» по мусульманским традициям в мечети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sabina Altynbekova | S20 (@altynbekova_20)

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