Узбекистан отменил авиарейсы в Германию из-за выявления нового штамма COVID-19

CentralAsia (UZ) - Согласно решению специальной Республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с учётом выявления нового штамма COVID-19 авиакомпания Uzbekistan Airways сообщает об отмене рейсов во Франкфурт 28 декабря 2020 года и 7 января 2021 года.

Как сообщили в авиакомпании, кроме того, граждане Узбекистана и лица без гражданства, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в соответствующем отеле за свой счет.

Ранее сообщалось, о выявлении новой мутации коронавируса. Она обнаружена не только в Великобритании, но и в Дании, Нидерландах, Италии и Австралии.

Новая вариация вируса появилась, по мнению ученых, в сентябре, а затем циркулировала в небольших количествах в популяции до середины ноября. Нашли эту мутацию, когда попытались выяснить, почему заболеваемость в графстве Кент не снижается, несмотря на введенные ограничения. Там обнаружили связанный с этой вариацией кластер, быстро распространившийся в Лондоне и Эссексе.

Сейчас в мире насчитывается около четырех тысяч различных вариаций SARS-CoV-2. Но у этой мутации есть ряд особенностей, из-за которых ученых обратили на нее внимание.

Одной из самых значимых в этой измененной версии вируса стала мутация N501Y в шиповидном белке, с помощью которого вирус как раз связывается с клетками человека и его рецептором ACE2. В исследованиях, проведенных на мышах, эта мутация улучшала связывание вируса с этим рецептором и соответственно повышала заразность.

