В России мигрантам из Узбекистана сократят сроки и расходы на оформление документов для работы

CentralAsia (UZ) - Трудовые мигранты из Узбекистана смогут оформить часть разрешительных документов в республике до выезда в Россию, сообщает ИА «Дунё».

Накануне, 24 декабря, в ходе визита делегации Узбекистана в Россию Агентством по внешней трудовой миграции подписаны соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием «Паспортно-визовый сервис», а также с Государственным бюджетным учреждением Москвы «Многофункциональный миграционный центр».

«Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», - говорится в сообщении.

Нововведение позволит упорядочить миграционные процессы, включая открытие фронт-офисов миграционных центров, результатом которых будет являться сокращение времени и расходов, затрачиваемых гражданами республики при оформлении документов, необходимых для получения разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России.

В том числе граждане Узбекистана смогут получить часть услуг на территории республики до выезда в Россию.