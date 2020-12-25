В Узбекистане граждан, сообщивших о фактах коррупции, возьмут под защиту государства

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вынесли на общественное обсуждение проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РУз «О противодействии коррупции»».



Новый законопроект предусматривает внесение ряда изменений, согласно некоторым из них предлагается ввести норму, гарантирующую конфиденциальность сведений о личности и социально-правовую защиту близких родственников лица, предоставившего информацию о коррупционных правонарушениях.

В документе устанавливается, что сведения о лицах, сообщивших о коррупции, составляют государственную тайну, разглашение которой запрещено законом.

Кроме того, планируется ввести норму о материальном или ином поощрении лиц, предоставляющих информацию о коррупционных правонарушениях.

В документе отмечается, что подобная практика в Корее, Латвии, России, Румынии и Армении показала эффективность методов в борьбе с коррупцией.

Обсуждение законопроекта продлится до 8 января 2021 года.