Латинская Америка начинает вакцинацию против коронавируса

CentralAsia (CA) - В Латинской Америке начинается массовая вакцинация от коронавируса. В Бразилии уже две недели продолжается производство китайской вакцины «Коронавак».



При этом в Российском фонде прямых инвестиций не исключают, что в Бразилии может начаться изготовление и вакцины «Спутник V» — как и в Аргентине, которая накануне стала второй страной мира (после Беларуси), одобрившей использование российского препарата. В четверг первая партия была доставлена в Буэнос-Айрес. Общий объём поставок достигнет десяти миллионов доз, сообщает Euronews.



В Мексике и Чили в качестве главной вакцины выбрали продукт Pfizer-BioNTech. Мексиканская медсестра Мария Ирена Рамирес стала в четверг первым человеком в Латинской Америке, получившим прививку испытанным препаратом.

