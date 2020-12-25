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  25 декабря 2020
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Латинская Америка начинает вакцинацию против коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Латинской Америке начинается массовая вакцинация от коронавируса. В Бразилии уже две недели продолжается производство китайской вакцины «Коронавак».

При этом в Российском фонде прямых инвестиций не исключают, что в Бразилии может начаться изготовление и вакцины «Спутник V» — как и в Аргентине, которая накануне стала второй страной мира (после Беларуси), одобрившей использование российского препарата. В четверг первая партия была доставлена в Буэнос-Айрес. Общий объём поставок достигнет десяти миллионов доз, сообщает Euronews.

В Мексике и Чили в качестве главной вакцины выбрали продукт Pfizer-BioNTech. Мексиканская медсестра Мария Ирена Рамирес стала в четверг первым человеком в Латинской Америке, получившим прививку испытанным препаратом.

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