В Южной Корее зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Южной Корее зарегистрирован 1241 новый случай заражения коронавирусом.

Как заявил премьер-министр страны Чон Се Гюн, этот показатель является максимальным с начала пандемии.

Премьер призвал чиновников на местах жестко реагировать на нарушения правил социального дистанцирования. Он отметил, что подавляющее большинство населения добросовестно выполняет все требования, однако немногочисленные нарушители, преследующие личную выгоду, все портят, мешая нации бороться с распространением инфекции. В частности, по его словам, отдельные рестораны и бары вопреки запрету продолжают обслуживать клиентов после 21 часов, запирая двери и погасив видимый с улицы свет.

С 23 декабря в Сеуле и пригородах запрещено собираться более чем вчетвером, в том числе в ресторанах. В стране на новогодние каникулы будут закрыты горнолыжные курорты и другие туристические достопримечательности.

С начала пандемии в Южной Корее коронавирус выявлен у 53 000 человек, скончались 756.