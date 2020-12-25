В Беларуси за сутки COVID-19 выявлен у 1,8 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Всего с начала пандемии в стране было зарегистрировано 183 006 человек с положительным тестом на COVID-19, из них выздоровели 161 832 пациента умерли 1367 человек.

За прошедшие сутки выполнено 28 811 тестов. Всего в стране проведено 3 883 776 тестов.