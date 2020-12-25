В Петербурге задержали мужчину из Узбекистана, обвиняемого в убийстве подруги

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CentralAsia (UZ) - В Ленинградской области России полицейские раскрыли убийство 31-летней женщины. Об этом сообщили правоохранительные органы РФ.

Как сообщается, ещё в середине сентября в полицию обратилась женщина. Она заявила, что с 8 сентября не выходит на связь её подруга. В среду, 23 декабря, полицейские задержали 35-летнего неработающего гражданина Узбекистана.

Мужчину изобличили в том, что 9 сентября он, находясь в качестве рабочего в посёлке Сосново, во время ссоры несколько раз ударил рукой по голове указанную женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Злоумышленник вывез труп на машине и закопал в лесополосе в 500 метрах от автозаправки в деревне Раздолье. Тело было обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».