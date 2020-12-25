[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Петербурге задержали мужчину из Узбекистана, обвиняемого в убийстве подруги
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (UZ) -  В Ленинградской области России полицейские раскрыли убийство 31-летней женщины. Об этом сообщили правоохранительные органы РФ.

Как сообщается, ещё в середине сентября в полицию обратилась женщина. Она заявила, что с 8 сентября не выходит на связь её подруга. В среду, 23 декабря, полицейские задержали 35-летнего неработающего гражданина Узбекистана.

Мужчину изобличили в том, что 9 сентября он, находясь в качестве рабочего в посёлке Сосново, во время ссоры несколько раз ударил рукой по голове указанную женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Злоумышленник вывез труп на машине и закопал в лесополосе в 500 метрах от автозаправки в деревне Раздолье. Тело было обнаружено. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

print
  • Узбекистан не планирует вводить жесткий карантин из-за нового штамма коронавируса
  • В Узбекистане сайты и блогеры должны будут удалять противозаконный контент
  • В Ташкенте начнется выдача ID-карт


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com