Южная Корея направила очередной гуманитарный груз Узбекистану

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан 25 декабря отправлен рейс с гуманитарной помощью от администрации южнокорейского города Инчон для жителей Сырдарьинской и Бухарской областей, сообщает ИА «Дунё».

Отправка гуманитарного груза организована посольством Узбекистана в Республике Корея самолетом авиакомпании «Uzbekistan Airways». Акция нацелена на содействие в борьбе с пандемией коронавируса и преодоление последствий чрезвычайных происшествий из-за прорыва дамбы Сардобинского водохранилища и сильного урагана в данных регионах страны.

В гумпомощь входят 28 тысяч медицинских масок, которые будут переданы гражданам через администрации Сырдарьинской и Бухарской областей.

Администрация города Инчона намерена и в дальнейшем укреплять межрегиональное сотрудничество с партнерами в Узбекистане в целях обмена опытом в сферах здравоохранения и медицинского туризма.