В Туркменистане родителей школьников обязали на каникулах держать детей дома

CentralAsia (TM) - С родителей школьников в Туркменабаде собрали расписки о том, что они обязуются во время зимних каникул держать детей дома, не пускать их к соседям и родственникам, не отправлять в гости к дедушкам и бабушкам за город.

В ряде школ в расписки включено обязательство 31 декабря не выпускать детей на улицу после 18 часов, а также провести с ними разговор о санитарных нормах. Копии документов имеются в распоряжении turkmen.news.

Ранее источники в Ашхабаде сообщили, что там с учащихся лицеев тоже собирают расписки об отказе выезжать из столицы и посещать «открытые места и места отдыха». Правда, в столице в текст расписок включили также требования, не связанные с COVID-19: не посещать проповеди «неправильных религиозных течений», не водить машину, не вовлекаться в кредитно-долговые и обменные операции и использовать интернет только в учебных целях.

Утром 24 декабря turkmen.news стало известно, что школьные каникулы в Туркменистане продлятся дольше обычного: с 28 декабря до 17 января, тогда как обычно они продолжались до 12 января. Вскоре эту информацию подтвердило официальное издание Turkmenportal со ссылкой на ашхабадское управление образования.

По данным источников turkmen.news, на том же собрании для руководителей бюджетных учреждений Туркменабада, на котором было объявлено о длинных каникулах, говорили о комендантском часе 31 декабря. Руководителям сказали предупредить подчиненных, что людей, решивших погулять в новогодний вечер после 18 часов, будут штрафовать. Позднее источники заявили, что во всех учреждениях Туркменабада провели собрания, на которых говорилось о комендантском часе.

По данным «Азатлык», руководители учреждений, чиновники, полицейские и муллы проводят в учреждениях и школах разъяснительную работу. Людей просят праздновать Новый год дома и не ходить в гости. Муллы в некоторых случаях заявляют, что Новый год чужд туркменской культуре и его вообще не надо отмечать.

Корпоративы во всех организациях, по данным официальных СМИ, в этом году запрещены.