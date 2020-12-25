В Японии обнаружили новый штамм COVID-19

CentralAsia (CA) - В Японии обнаружили новый штамм COVID-19. Заражение новым штаммом выявлено уже у пяти человек.

В Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

"Сегодня выявлено заражение новым штаммом коронавируса у пяти человек", - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции в Токио.

24 декабря Япония закрыла границы с Великобританией, где был обнаружен и получил массовое распространение новый штамм коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.