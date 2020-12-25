[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Японии обнаружили новый штамм COVID-19

CentralAsia (CA) -  В Японии обнаружили новый штамм COVID-19. Заражение новым штаммом выявлено уже у пяти человек.

В Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.

"Сегодня выявлено заражение новым штаммом коронавируса у пяти человек", - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции в Токио.

24 декабря Япония закрыла границы с Великобританией, где был обнаружен и получил массовое распространение новый штамм коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.

print
  • В Казахстане от коронавируса выздоровели свыше 1,3 тыс. человек за сутки
  • Число жертв коронавируса в России превысило 53 тысячи
  • Человечество погубят новые болезни, передающиеся от животных людям, - CNN


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com