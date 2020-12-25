- Азия и мир, общество
- 20:26, 25 декабря 2020
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CentralAsia (CA) - В Японии обнаружили новый штамм COVID-19. Заражение новым штаммом выявлено уже у пяти человек.
В Японии выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура.
"Сегодня выявлено заражение новым штаммом коронавируса у пяти человек", - заявил глава ведомства в ходе пресс-конференции в Токио.
24 декабря Япония закрыла границы с Великобританией, где был обнаружен и получил массовое распространение новый штамм коронавируса.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок проинформировал, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По его словам, предварительный анализ показывает, что эта разновидность распространяется быстрее известных штаммов.