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  26 декабря 2020
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Рекордное число пациентов выздоровели от коронавируса в Монголии

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 227 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 7 новых случаев. 127 человека выздоровели от коронавируса за сутки. Об этом 26 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Согласно последним данным Минздрава, на сегодняшний день общее число зараженных коронавирусом в Монголии составляет 1082 человек, из них 711 пациента полностью выздоровели, 362 — стационарно лечатся.

Коронавирус в Монголии
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