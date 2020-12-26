Новый штамм вируса на 56% заразнее и может привести к более высокому уровню смертей, - учёные

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженный в Великобритании, является более заразным, чем прежние мутации, и может привести к большему числу госпитализаций и смертей в следующем году. К такому выводу пришли ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Ученые при помощи математической модели сравнили новый вариант коронавируса, получивший название VOC 202012/01, с другими штаммами, и выяснили, что он на 56% заразнее. «Более высокая способность [вируса] передаваться, вероятно, приведет к значительному росту заболеваемости, при этом прогнозируется, что количество госпитализаций и смертей от COVID-19 в 2021 году достигнет более высокого уровня, чем наблюдалось в 2020 году», — предупреждают они.

При этом авторы исследования указывают, что пока нет четких доказательств, что новый штамм приводит к более тяжелому течению заболевания.

Ученые считают, что региональные многоуровневые ограничения в Великобритании не помогут остановить распространение вируса. Авторы исследования предупредили, что локдаун, подобный тому, что вводили в Англии в ноябре, вряд ли предотвратит рост заболеваемости и снизит коэффициент распространения болезни (Rt) до уровня ниже 1, если образовательные учреждения — начальные и средние школы, а также университеты, также не будут закрыты.

Между тем, предупреждают они, любое ослабление ограничительных мер, скорее всего, приведет к «возрождению вируса». Эксперты считают, что нужно ускорить развертывание вакцины.

По данным Службы общественного здравоохранения Великобритании, новый штамм SARS-CoV-2 активно распространялся в королевстве с середины ноября, но мог появиться там уже в сентябре. Премьер-министр Борис Джонсон говорил, что этот тип коронавируса может быть на 70% более заразным.

Исследователи Имперского колледжа в Лондоне указали, что, согласно статистике, новый вариант вируса SARS-CoV-2 распространяется среди детей и молодых людей быстрее, чем предыдущий.

На фоне этих новостей страны стали закрывать транспортное сообщение с Великобританией. Россия приостановила авиарейсы в королевство с 22 декабря. С 26 декабря прибывающие в страну из Великобритании и Северной Ирландии должны уйти на двухнедельный карантин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм коронавируса обнаружен в восьми европейских странах. Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России он пока отсутствует.

В США выявили первый случай острой аллергической реакции пациента на вакцину против коронавируса компании Moderna, сообщает газета The New York Times.

Побочный эффект был зафиксирован у врача из Бостона в четверг, через несколько минут после введения препарата. Гериатрический онколог из Бостонского медицинского центра Хосейн Садрзаде рассказал газете, что практически сразу почувствовал себя плохо: его сердцебиение участилось вдвое, появился холодный пот, онемел язык, упало давление. Издание уточняет, что у врача сильная аллергия на моллюсков и симптомы, появившиеся у него после прививки, по его словам, были такими же, как и реакция на этот аллерген.

Врача госпитализировали и после оказания медицинской помощи выписали.

Представитель Moderna Рэй Джордан в четверг заявил, что не может комментировать отдельно взятый, индивидуальный случай реакции на вакцину, пишет NYT. На следующий день он добавил, что в компании изучают произошедшее с Садрзаде.