Новый штамм COVID-19 выявлен в восьми странах Европы, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса обнаружен в восьми странах Европы, заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в своем Twitter.

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант [возбудителя] COVID-19 — VOC-202012/01», — написал Клюге. Он отметил, что новый вариант в отличие от предыдущих, вероятно, распространяется среди более молодых групп населения.

Об этом ранее предупреждали исследователи Имперского колледжа в Лондоне. Точную причину они не установили, однако указали, что, согласно статистике, он быстрее распространяется среди детей и молодых людей, чем предыдущий вариант вируса SARS-CoV-2. Это, однако, не означает большей тяжести заболевания.

Представитель ВОЗ призвал государства усилить меры против распространения вируса, включая контроль за ношением масок и соблюдением дистанции.

В середине декабря власти Великобритании выявили новый, более заразный штамм коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый вариант может быть на 70% заразнее уже известного. Тогда в ВОЗ сообщили об обнаружении нового штамма еще в трех странах — Нидерландах, Дании и Австралии. Позже к списку мест, где был выявлен «британский» вариант вируса, добавились Швейцария, Германия, Сингапур и др. В России он пока отсутствует, заявила 22 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, российские вакцины эффективны против новой мутации.

Помимо Великобритании новые штаммы коронавируса фиксируются и в других странах — уже известно о южноафриканском и нигерийском. Большая часть мутаций, однако, не носит опасного характера. Фиксируются тысячи подобных нейтральных вариантов коронавируса. Из них стабильно передаются всего 22.