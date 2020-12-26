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  26 декабря 2020
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Президент Туркменистана предложил лечить COVID-19 корнем солодки

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства по видеосвязи уделил внимание лечебным свойствам корня солодки, сообщили местные СМИ.

Это травянистое растение в большом количестве произрастает на территории республики.

В ходе заседания правительства страны Бердымухамедов отметил, что описал свойства корня солодки в первом томе своей книги «Лекарственные растения Туркменистана».

«Ученые отмечают, что активное вещество – глицирризиновая кислота, входящая в состав солодки, противодействует распространению пандемии коронавируса нового типа, с которой борется весь мир», – отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что «даже небольшое количество солодки показывает хороший результат в уничтожении этой инфекции».

Бердымухамедов поручил главе Академии наук Туркмении Сапару Тойлыеву изучить этот вопрос с точки зрения науки, указано в сообщении.

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