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  26 декабря 2020
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Турция договорилась о поставках вакцины Pfizer и BioNTech

CentralAsia (CA) -  Турция подписала контракт на поставки вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа. До конца марта 2021 года Турция получит 4,5 млн доз.

«Соглашение предполагает поставку 550 тыс. доз вакцин, как ожидается, либо до конца года, либо в начале января. Однако к концу марта в нашу страну будет доставлено 4,5 млн доз вакцин»,— написал господин Коджа в Twitter. По его словам, заключенное соглашение предусматривает возможность приобрести до 30 млн доз вакцины на тех же условиях.

Ранее Турция договорилась о закупке в Китае 50 млн доз вакцины Sinovac. Сообщалось, что прививки этой вакциной граждане смогут сделать бесплатно, а препараты от других компаний будут продаваться. Господин Коджа также заявлял, что Турция сможет принять российскую вакцину, когда она пройдет токсикологические испытания и будет соответствовать системе норм GLP (Надлежащая лабораторная практика).

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