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  26 декабря 2020
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В Казахстане ужесточили ограничения из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса, это следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства страны:

  • запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов;
  • усилены ограничительные меры на нефтегазовом месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации;
  • снижены цены на противокоронавирусные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

Отдельные ограничения вводятся в Мангистауской области, сообщает местное издание Tengrinews.kz. На границе этой области и Атырауской, на территории которой находится месторождение Тенгиз, устанавливается санитарный пост.

Сокращается время работы рынков до 18:00, кинотеатров — до 20:00, торгово-развлекательные центры, гипермаркеты закрываются в 22:00.

Коронавирус в Казахстане
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