В Берлине на улице произошла стрельба. Ранены 4 человека

CentralAsia (CA) - В центре Берлина произошла стрельба, ранены четыре человека. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.



Как пишет издание, инцидент произошел в столичном районе Кройцберг. Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Причина случившегося пока неизвестна, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.