[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 декабря 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Берлине на улице произошла стрельба. Ранены 4 человека

CentralAsia (CA) -  В центре Берлина произошла стрельба, ранены четыре человека. Об этом сообщает Berliner Zeitung со ссылкой на полицию.

Как пишет издание, инцидент произошел в столичном районе Кройцберг. Троих раненых обнаружили недалеко от штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), еще одного — в находящемся неподалеку Ландвер-канале, он получил травму ноги.

Причина случившегося пока неизвестна, ведутся поиски возможных участников стрельбы, для этого задействовали вертолет.

print
  • Проведено политическое консультативное совещание между Монголией и Китаем
  • Депутат С.Ганбаатар призывает Оюу-Толгой профинансировать вакцинацию против COVID-19
  • Латинская Америка начинает вакцинацию против коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com