В Таджикистане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки, 25 декабря, в Таджикистане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 138 человек, из них выздоровели 12 618 пациентов, всего скончались 89 человек.





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