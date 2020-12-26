В Таджикистане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом

- Таджикистан, общество
- 14:30, 26 декабря 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки, 25 декабря, в Таджикистане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Случаи смерти за сутки не зафиксированы.
Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 138 человек, из них выздоровели 12 618 пациентов, всего скончались 89 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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