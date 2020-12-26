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  26 декабря 2020
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В Таджикистане за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки, 25 декабря, в Таджикистане зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Случаи смерти за сутки не зафиксированы.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 138 человек, из них выздоровели 12 618 пациентов, всего скончались 89 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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