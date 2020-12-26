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  26 декабря 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса. Всего 76 666

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 25 декабря, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, достигло 76 666 (+98). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.

За минувшие сутки 25 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 182 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 093 (+182), показатель выздоровления - 97%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 1 961 пациент. Из них 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние 32 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.

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