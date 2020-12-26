В Узбекистане за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса. Всего 76 666

- Узбекистан, общество
- 14:35, 26 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 25 декабря, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией в Узбекистане, достигло 76 666 (+98). Об этом сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране составляет 612.
За минувшие сутки 25 декабря в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 182 пациента.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 74 093 (+182), показатель выздоровления - 97%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 1 961 пациент. Из них 162 пациента находятся в тяжелом состоянии, состояние 32 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.