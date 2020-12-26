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  26 декабря 2020
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Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 3 миллиона

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 29 258 человек. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 с начала эпидемии в стране выросло до 3 021 964, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

По данным оперштаба, с начала эпидемии в России умерли 54 226 заболевших коронавирусом, выздоровели 2 426 439 человек. При этом статистика оперативного штаба расходится с информацией Росстата из-за разницы методологии учета. Статистическое ведомство за апрель—октябрь насчитало более 78,6 тыс. смертей среди людей с COVID-19, включая случаи, где инфекция не была подтверждена, но есть признаки, указывающие на ее наличие.

В России уже третий день подряд выявляют более 29 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. В четверг, 24 декабря, в стране зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших — 29 935 человек.

Как объяснил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, скачок заболеваемости в России в последние дни связан с активностью людей перед новогодними праздниками. По его словам, граждане забывают о мерах предосторожности.

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