В Ташкенте при участии Мирзиёева запущена новая линия метрополитена (фото)

- Узбекистан, общество
- 16:28, 26 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте введено в строй очередное звено новой транспортной системы – Сергелийская линия метро, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Шавкат Мирзиёев 26 декабря ознакомился с новой линией метро.
Вместе с представителями общественности глава государства проехал на поезде и ознакомился с условиями, созданными для пассажиров.
Проектирование этой линии метро было начато в 2017 году. На линии протяженностью 7 километров построено пять станций. В месте примыкания линии со станцией метро «Олмазор» Чиланзарской линии проложен 580-метровый тоннель-связка, сооружены подземные и надземные переходы.
Станции оформлены в национальном стиле, оснащены современной техникой, электронными турникетами, эскалаторами и лифтами. Линию будет обслуживать персонал из 214 человек.
Линия способна перевозить до 35 тысяч пассажиров в сутки.
"Мог ли кто-то даже представить, что в Сергели придет метро?! Вот, сегодня появилось большое удобство для нашего народа. Кроме того, это экологически чистый транспорт. Следующие линии также необходимо строить удобными для населения, безопасными и качественными, изучить зарубежный опыт", - подчеркнул глава государства.
Президент ознакомился и со спортивной площадкой, организованной под одной из эстакад надземного метро.