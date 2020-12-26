В Узбекистане ощущалось землетрясение силой до 6 баллов, произошедшее в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - По данным республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 26 декабря в 15:28 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение.

Магнитуда составила М=5,2. Глубина – 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 238 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 238 км, 2 балла.

Наманган: 90 км, 4 балла.

Андижан: 88 км, 4 балла.

Фергана: 24 км, 6 балла.

Гулистан: 246 км, 2 балла.

Джизак: 325 км, 2 балла.

Самарканд: 405 км, 2 балла.

Данных о жертвах и разрушениях нет.