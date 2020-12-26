В Узбекистане ощущалось землетрясение силой до 6 баллов, произошедшее в Кыргызстане

- Узбекистан, происшествия
- 16:45, 26 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По данным республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 26 декабря в 15:28 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение.
Магнитуда составила М=5,2. Глубина – 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 238 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 238 км, 2 балла.
Наманган: 90 км, 4 балла.
Андижан: 88 км, 4 балла.
Фергана: 24 км, 6 балла.
Гулистан: 246 км, 2 балла.
Джизак: 325 км, 2 балла.
Самарканд: 405 км, 2 балла.
Данных о жертвах и разрушениях нет.