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  26 декабря 2020
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Три шахматистки Узбекистана перешли в команду США

CentralAsia (UZ) -  Сестры-гроссмейстеры из Ферганы отказались играть за страну после скандала с шахматной федерацией. Все они ученицы своего отца.

Так, Нафиса Муминова уже играет за европейский клуб, Гулрухбегим Тохиржонова включена в национальную команду США, а Хулькар Тохиржонова пока занята воспитанием ребёнка, но уже не играет за республику.

Все три девушки выступали за Узбекистан и добивались высоких результатов.

Так, 30-летняя Нафиса Муминова дважды была чемпионкой Узбекистана, дважды завоевывала серебряные медали в команде на Азиатских Играх.

21-летняя Гулрухбегим Тохиржонова была чемпионкой республики в 2018 году, бронзовым призером молодежного чемпионата мира, серебряный призер ЧМ среди игроков до 20 лет.

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