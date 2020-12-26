Три шахматистки Узбекистана перешли в команду США

CentralAsia (UZ) - Сестры-гроссмейстеры из Ферганы отказались играть за страну после скандала с шахматной федерацией. Все они ученицы своего отца.

Так, Нафиса Муминова уже играет за европейский клуб, Гулрухбегим Тохиржонова включена в национальную команду США, а Хулькар Тохиржонова пока занята воспитанием ребёнка, но уже не играет за республику.

Все три девушки выступали за Узбекистан и добивались высоких результатов.

Так, 30-летняя Нафиса Муминова дважды была чемпионкой Узбекистана, дважды завоевывала серебряные медали в команде на Азиатских Играх.

21-летняя Гулрухбегим Тохиржонова была чемпионкой республики в 2018 году, бронзовым призером молодежного чемпионата мира, серебряный призер ЧМ среди игроков до 20 лет.