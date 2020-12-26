Три шахматистки Узбекистана перешли в команду США

- Узбекистан, спорт
- 17:53, 26 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Сестры-гроссмейстеры из Ферганы отказались играть за страну после скандала с шахматной федерацией. Все они ученицы своего отца.
Так, Нафиса Муминова уже играет за европейский клуб, Гулрухбегим Тохиржонова включена в национальную команду США, а Хулькар Тохиржонова пока занята воспитанием ребёнка, но уже не играет за республику.
Все три девушки выступали за Узбекистан и добивались высоких результатов.
Так, 30-летняя Нафиса Муминова дважды была чемпионкой Узбекистана, дважды завоевывала серебряные медали в команде на Азиатских Играх.
21-летняя Гулрухбегим Тохиржонова была чемпионкой республики в 2018 году, бронзовым призером молодежного чемпионата мира, серебряный призер ЧМ среди игроков до 20 лет.