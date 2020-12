У экс-сотрудника Агентства нацбезопасности США Сноудена родился сын

CentralAsia (CA) - У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который проживает в России, родился сын. Он разместил в Twitter фотографии ребенка.

Ранее о том, что в конце декабря у Сноудена родится ребенок, рассказал его адвокат Анатолий Кучерена. Он отметил, что мальчик получит российское гражданство.

The greatest gift is the love we share. @lsjourneys https://t.co/eTjj5TDDDG