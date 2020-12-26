Жена Роналду опубликовала фото в узбекском национальном халате (фото)

- Узбекистан, общество
- 19:13, 26 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - Супруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала в своём профиле в Instagram фото, на котором одела в узбекский чапан (халат) с золотой вышивкой.
«Ручная работа с любовью из Узбекистана», – подписала снимок Джорджина Родригес, работающая моделью. За три часа фото набрало более 8 тысяч лайков от подписчиков.
Джорджина Родригес является гражданской женой футболиста Криштиану Роналду, и матерью одного из детей футболиста.
У Роналду четверо детей, трое из которых были рождены от суррогатных матерей.
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