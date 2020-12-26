Япония из-за пандемии запретит въезд в страну до конца января

CentralAsia (CA) - Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран мира. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Ограничение будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января следующего года. Попасть в страну смогут только граждане Японии и иностранцы с долгосрочными визами. На тот же срок приостановили выдачу новых виз.

Решение закрыть границы принято на фоне появления нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании. Его обнаружили по меньшей мери у пяти японцев, прибывших из Великобритании.

В последние дни в Японии и Токио фиксируют рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тыс. заболевших. Большая часть случаев пришлась на Токио — 949. Общее число случаев заражения коронавирусом в Японии превысило 219 тыс.

Власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса 14 декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, новый штамм может быть на 70% заразнее. Позднее о появлении заразившихся штаммом из Великобритании сообщили Дания Нидерланды, Германия, Франция и ряд других стран. В Нигерии и ЮАР также сообщили о новых мутациях вируса. По данным Минздрава ЮАР, обнаруженный штамм распространяется быстрее, а в больницы попадает больше молодых пациентов.