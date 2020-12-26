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  27 декабря 2020
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Глава Андижанской области 81 раз сказал «уважаемый президент» за 10 минут речи

CentralAsia (UZ) -  Глава Андижанской области Шухрат Абдурахманов на Форуме молодежи, прошедшем в четверг, 81 раз произнёс «уважаемый президент», обращаясь к главе государства.

Как сообщает Газета.уз, градоначальник говорил эту фразу в среднем каждые 7,6 секунды. К примеру, глава Ферганской области Хайрулла Бозоров на этом же мероприятии использовал эту фразу 22 раза (каждые 34,3 секунды).

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря выступил на Форуме молодежи, в котором обозначил проблемы, стоящие перед молодыми людьми страны, и пути их решения. Здесь же глава государства побеседовал с несколькими хокимами, которые отчитались о проделанной работе в своих регионах.

Хоким Андижанской области во время диалога с руководителем страны рассказал про работу с молодежью, обеспечение её занятостью, решение их проблем. В своих выступлениях глава областной администрации много раз произнёс фразу «мухтарам президент» («уважаемый президент»).

В этот же день выступил хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров. За 12 минут и 35 секунд он 22 раза сказал «уважаемый президент», или в среднем каждые 34,3 секунды.

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