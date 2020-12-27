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  27 декабря 2020
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В столице Монголии выявлено еще 39 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  За прошедшие сутки в Монголии проведено 14 624 ПЦР тестов на коронавирус и выявлено 39 новых случаев. Об этом 27 декабря на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

Из 39 новых случаев 1 — пассажир рейса Франкфурт — Улан-Батор, остальные местные случаи передачи.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1121, из которых 711 вылечились и 400 находятся на лечении в больницах.

Коронавирус в Монголии
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