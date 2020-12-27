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  27 декабря 2020
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В США сообщили о возможных махинациях с получением вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В американском штате Нью-Йорк полиция проверяет информацию о возможной мошеннической схеме получения вакцины от COVID-19 в обход правил и предоставления ее частным лицам. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата.

Как заявили в департаменте, сеть клиник Parcare, оказывающая медицинскую помощь в округе Оридж, могла обманным путем получить вакцину от коронавирусной инфекции и перенаправить ее в другие медицинские учреждения штата.

Кроме того, сотрудников Parcare подозревают в передаче препарата представителям общественности в нарушение действующего в штате плана вакцинации.

«Департамент здравоохранения окажет помощь полиции штата в расследовании уголовного дела. В случае доказательств вины участники мошеннической схемы будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — говорится в сообщении.

Американские власти одобрили применение вакцины от Moderna 19 декабря — препарат стал вторым в США, разрешенным к применению в экстренных случаях для пациентов старше 18 лет. По данным производителя, вакцина эффективна на 94%.

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