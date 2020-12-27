В Казахстане за сутки выявлено 776 случаев заражения COVID-19 и 150 – коронавирусной пневмонии

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки зарегистрировали 776 новых случаев заражения COVID-19 и 150 — «пневмонии», летальных исходов — 11.

По данным Минздрава, число лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане, по официальным данным, на утро 27 декабря составило 151 727.

За всё время пандемии, начиная с 13 марта, в стране от этой инфекции умерли 2 249 человек, десять летальных исходов — за прошедшие сутки.

Статистику заболевших «пневмонией с признаками COVID-19» и умерших от нее (это те, у кого те же признаки, но отрицательный тест ПЦР) Минздрав ведет с 1 августа. Случаи заболевания до этой даты в базе не отражены. За это время официально заболевших «пневмонией» насчитали 45 415, летальных исходов — 490, один летальный исход зарегистрирован за последние сутки.

На сегодня общее количество пациентов, получающих лечение, — 22 650. Из них у 10 456 болезнь подтверждена тестом ПЦР. 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести — 52 пациента, на аппаратах ИВЛ — 48 пациентов.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 139 022 человека.

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