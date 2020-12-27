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  27 декабря 2020
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Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн

CentralAsia (CA) -  Число подтверждённых случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов. Лидерами по числу заражений остаются США, где выявлено почти 19 миллионов случаев.

С начала пандемии в мире выявили более 80 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Более 1,7 млн заразившихся умерли. Выздоровели свыше 45 млн человек.

Наибольшее число заражений – 18,7 млн – выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 тыс. инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10,1 млн выявленными случаями и 147 тыс. смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7,4 млн граждан, умерли 190 тыс. пациентов.

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