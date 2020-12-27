Новый коктейль из антител, разработанный в Великобритании, сможет дать «мгновенный иммунитет» к COVID, - учёные

CentralAsia (CA) - Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCLH) испытывают новый препарат, который потенциально может вызвать мгновенный иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщает The Guardian.

Лекарство называется Storm Chaser («штормовой охотник»). Оно было разработано UCLH совместно с фармкомпанией Astrazeneca, которая ранее вместе с Оксфордским университетом выпустила свою вакцину от коронавирусной инфекцией.

Препарат представляет собой коктейль из антител к SARS-CoV-2, который вводится в два этапа. Ожидается, что иммунный ответ на инъекцию такой смеси возникнет уже в течение нескольких дней, в то время, как известные вакцины помогают выработать антитела в течение месяца.

Разработчики Storm Chaser заявляют, что в случае успеха исследований препарат можно будет назначать пациентам больниц и жильцам домов престарелых, чтобы предотвратить вспышки COVID-19. Кроме того, его можно будет использовать среди студентов, которые нередко скученно проживают в общежитиях.

Ученые рассчитывают, что лекарство будет защищать от коронавируса на период от 6 до 12 месяцев. Сейчас оно находится на первой фазе клинических испытаний на людях — коктейль из антител ввели десяти добровольцам. В случае одобрения регуляторами Storm Chaser может появиться в гражданском обороте уже весной.

С 27 декабря в Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. Кампания стартовала в Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии, вакцина будет бесплатной, а прививка — добровольной. Гражданам делают инъекцию разработанного совместно препарата от американской Pfizer и немецкой BioNTech — пока это единственная вакцина, одобренная и закупленная ЕС.

Все страны-участники вакцинации договорились о координации своих прививочных кампаний, чтобы быстрее обмениваться информацией и составлять более гибкие и эффективные графики дальнейшей борьбы с COVID-19.

Вместе с тем, во всем мире число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 80 млн. Больше всего заражений в США (18,7 млн), Индии (10,1 млн) и Бразилии (7,4 млн).