В Узбекистане за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Всего 76751

- Узбекистан, общество
- 12:19, 27 декабря 2020
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 26 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 76751 (+85).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 7 регионах страны.
За сутки скончался 1 больной коронавирусом, а общее число умерших от болезни достигло 613.
Общее число выздоровевших пациентов составило 74 291 (+198) человек, а показатель выздоровления - 98%.
Из 1847 пациентов, находящихся в настоящее время на лечении в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом.