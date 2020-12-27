В Узбекистане за сутки выявили 85 новых случаев коронавируса. Всего 76751

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 26 декабря количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 76751 (+85).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 7 регионах страны.

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, а общее число умерших от болезни достигло 613.

Общее число выздоровевших пациентов составило 74 291 (+198) человек, а показатель выздоровления - 98%.

Из 1847 пациентов, находящихся в настоящее время на лечении в медицинских учреждениях, 168 находятся в тяжёлом состоянии, 32 - в критическом.