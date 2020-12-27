В Таджикистане за сутки зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусом

CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки, 26 декабря, в Таджикистане зарегистрировано 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

Общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 13 172 человек, из них выздоровели 12 657 пациентов, всего скончались 90 человек.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения