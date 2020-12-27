В Европе началась вакцинация от коронавируса

CentralAsia (CA) - С сегодняшнего дня в странах Европы началась кампания по вакцинацию граждан от коронавируса, передает Lenta.ru.

Прививки от COVID-19 получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. Вакцинация будет добровольной и бесплатной для граждан всех стран.

«На первом этапе каждая из стран Европейского Союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовые вакцинации начнутся не раньше весны. Сейчас единственным одобренным европейским регулятором препаратом является совместная разработка компаний Pfizer и BioNTech», — сообщается на сайте.

Ранее в Германии сделали первую в рамках массовой вакцинации прививку от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя женщина из дома престарелых.

Структуры ЕС одобрили вакцину Pfizer/BioNTech в ускоренном темпе, однако с условием продолжения сбора и анализа информации по ее применению.