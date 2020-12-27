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  27 декабря 2020
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В Канаде выявили «британский штамм» коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Канаде зафиксировали два случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции. Заболевшими оказались пара путешественников из графства Дарем в провинции Онтарио. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В администрации подчеркнули, что заразившихся уже проинформировали об их состоянии. Сейчас они находятся в режиме самоизоляции.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Канады, всего за время пандемии в стране COVID-19 обнаружили более чем у 528 тыс. человек. Из них в активной стадии заболевания находятся более 75 тыс. человек, еще 14 597 пациентов умерли.

О возникновении новой мутации коронавирусной инфекции стало известно 14 декабря, ее обнаружили британские ученые. К моменту объявления в стране новым штаммом заразились уже более 1 тыс. человек. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, новый штамм на 70% заразнее предыдущих мутаций коронавируса.

Ранее случаи заражения новым штаммом также были зафиксированы во Франции и Японии. До этого сообщалось о заражениях в Швейцарии, Германии, Дании, Нидерландах, Австралии, Сингапуре, ЮАР и Нигерии.

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