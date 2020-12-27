В Бельгии 18 обитателей дома престарелых умерли после визита Санты с COVID-19

CentralAsia (CA) - В Бельгии 18 жителей дома престарелых скончались после того, как заведение посетил Санта- Клаус, зараженный COVID-19. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: не все использовали средства индивидуальной защиты, а между актерами и пациентами не была соблюдена социальная дистанция. Всего в доме престарелых заразился 121 пенсионер и 36 работников.

«Сначала говорили, что правила соблюдались, но потом сразу же вы получаете фотографии от семей пациентов, где видно, что это не так», - отметил мэр бельгийского Мола.

Один из известных вирусологов Бельгии Марк ван Ранст заявил, что сомневается в том, что Санта мог заразить столько людей сразу. По словам эксперта, это слишком много для распространения инфекции. Причиной массовой заболеваемости, считает он, стала плохая вентиляция помещения.