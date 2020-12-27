В Помпеях археологи нашли торговую лавку с остатками еды

CentralAsia (CA) - Археологи обнаружили полностью сохранившуюся уличную лавку с остатками пищи в ходе раскопок на месте древнеримского города Помпеи, уничтоженного при извержении вулкана Везувия в 79 году н.э. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на директора археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна.

Как отметил Озанна, судя по найденным материалам, древние римляне предпочитали блюда, приготовленные сразу из нескольких видов мяса и рыбы. Так, археологам удалось найти остатки супа, который был приготовлен из мяса, рыбы и улиток.

Также хорошо сохранились фрески с изображением продуктов, которые продавались в лавке, и различных сцен из жизни древних римлян. На одной из фресок археологи даже обнаружили оскорбительную надпись.

Всего в городе было обнаружено 80 подобных мест.

Археолог отметил, что раскопки в Помпеях не прекращались на время пандемии коронавирусной инфекции. Он выразил надежду, что весной следующего года туристы смогут увидеть новую находку.

Ранее ученые обнаружили в Помпеях скелет 35-летнего жителя города, который погиб во время извержения. По останкам археологи установили, что у него были проблемы с ногой. Исследователи предположили, что именно поэтому он не смог покинуть город.