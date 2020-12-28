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  28 декабря 2020
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Граждане Монголии могут участвовать в процессе подготовки законопроекта через онлайн-систему

CentralAsia (MNG) -  22 декабря депутаты Х. Булгантуяа, Б. Жаргалмаа, Ж.Мөнхбат и Ж.Сухбаатар провели брифинг для прессы и представили электронную систему для разработки законопроектов lawmaker.par Parliament.mn и lawforum.par Parliament.mn для голосования по законопроектам.

Ж.Мөнхбат отметил, что для обеспечения качественных и быстрых услуг гражданам без бюрократии, сотрудничества и открытости правительство делает упор на цифровизацию своей деятельности и начало множество «творческих» мероприятий. По его словам, законодатели смогут работать с гражданами над законопроектами.

Электронная система lawmaker.parliament.mn является платформой для членов парламента, в то время как система lawforum.parliament.mn предоставляет гражданин возможность законопроектов, участвовать в дискуссиях и высказать свое мнение о предлагаемых законодательных положениях.

«Граждане могут участвовать в процессе подготовки законопроекта, получив приглашения от законодателей через систему lawmaker.par Parliament.mn. Парламентарии имеют возможность встретиться со своими избирателями, предоставить информацию о законопроекте, составить соответствующие предложения и включить их в проект через систему. В настоящее время в системе 95 зарегистрированных пользователей », - сказал Ж.Мөнхбат.

Отметив, что в 2019 году парламент принял парламентский стратегический план на период с 2019 по 2024 годы, депутат Ж.Сухбаатар сказал: «Видение состоит в том, чтобы стать парламентом, в котором люди имеют право управлять. В стратегическом плане говорится, что будет парламент, который эффективно выполняет свои законодательные и надзорные функции, представляет людей и пользуется доверием народа. Эти электронные системы очень эффективны и являются важной мерой».

«В ближайшем будущем, после того как правительство внесет в парламент законопроект об образовании и закон о контроле за оборотом алкоголя и борьбе с алкоголизмом, граждане смогут отправлять свои комментарии через lawforum.par Parliament.mn и получать информацию о каждом этапе обсуждения. Парламент ввел это нововведение, чтобы граждане могли реализовать свое право управлять через своих представителей и участвовать напрямую», - добавил он.

Подчеркнув, что ценность демократии заключается в участии граждан, депутат Х.Булгантуяа сказала: «Граждане заинтересованы в участии в разработке и обсуждении законопроектов и постановлений. Закон о законодательстве предусматривает 45-дневное публичное обсуждение законопроекта. Однако граждане не знали, как участвовать. Поэтому их участие было низким. Внедрение этой системы совместной разработки и обсуждения в рамках парламентской реформы дает гражданам возможность участвовать, объединяться и сотрудничать. Граждане, живущие и работающие не только в Улан-Баторе и местных районах, но и за рубежом, могут участвовать в обсуждении законопроектов и постановлений и выражать свое мнение по каждой статье и положению».

Депутат Б.Жаргалмаа отметила, что при внесении поправок в информацию о законопроекте будет создан и сохранен список опций поэтапно, без изменения основной информации, чтобы пользователи могли обобщать свои комментарии к законопроектам и сравнивать последние и предыдущие. версии законопроектов.

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