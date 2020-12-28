Монголия освободит заключенных с легкими приговорами

CentralAsia (MNG) - Скоро вступит в силу новый закон, направленный на сокращение количества заключенных в Монголии. Вместо тюрьмы будут вестись наблюдение за людьми, совершившими мелкие преступления и впервые совершившими правонарушение, и ограничения их передвижения в некоторых местах. Таким образом, судебная система Монголии перейдет на электронный мониторинг преступников.

Эта практика уже хорошо зарекомендовала себя во многих странах мира, где ее считают не только гуманной альтернативой тюремному заключению, но и эффективной системой предупреждения преступлений.

Популярность системы удаленного контроля за осужденными выросла настолько, что во многих странах домашний арест стал единственной мерой наказания для целого ряда преступников — мелких грабителей, хулиганов, угонщиков автомобилей и т. д. В США электронный мониторинг используется в 49 штатах из 50, в Европе его особенно активно применяют Британия, Швеция и Нидерланды. Действует эта система в Австралии, Новой Зеландии и в некоторых развивающихся странах. Ежедневно в мире выносится более 100 тыс. приговоров о применении электронного мониторинга.

Некоторые заключенные, приговоренные к мягкому наказанию, особенно страдающие хроническими заболеваниями, женщины и люди старше 60 лет, будут условно-досрочно освобождены в 2021 году с вступлением закона в силу.

Кроме того, правозащитники предлагают объявить амнистию из-за пандемии коронавируса.

Глава фракции Демпартии парламента Монголии Одонтуяа Салдан, также считает, что будет правильно, если в нынешних условиях освободят ряд заключенных с легкими приговорами.

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