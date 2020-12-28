Журавль преодолевает 4000 км от Монголии до Раджастана

CentralAsia (MNG) - Журавль-красавка, помеченный в долине Хурх в Монголии, достиг Хичана в Джодхпуре, преодолев расстояние в 4 032 км за 151 день.

Эксперты заявили, что это самый продолжительный зарегистрированный полет журавля-красавки (идентифицирован как Т-54), который 25 июля отмечен исследователем Тувшинтөгс Сухбаатаром в национальном парке Онон Балж Монголии.

Другой исследователь Нямбаяр Батбаяр подтвердил, что Т-54 был одним из двух птенцов, окольцованных в долине Хурх.

Орнитолог Дау Лал Бора сказал: «Предыдущий рекорд, когда журавль-красавка прибыл в Раджастхан, составлял около 3500 км. Но Т-54 побил рекорд, преодолев 4032 км примерно за 151 день».

Повязка или бирка, привязанная к ноге птицы, показала, что она пересекла Китай, Аруначал-Прадеш, Ассам, Мегхалаю, Бихар и Уттар-Прадеш, прежде чем достичь Раджастана.

Сева Рам Мали, заметивший птицу, сказал: «В прошлом году помеченная птица умерла после употребления пестицидов. В этом году мы проявляем особую осторожность и просвещаем фермеров вокруг Хичана, чтобы они не использовали его».

В селе Хичан одновременно размещается до 40 000 кранов различными партиями и группами. Обратный путь журавлей-красавок на дачу в Монголию начнется где-то в марте.

Журавль-красавка, или Өвөгт тогоруу, или малый журавль (лат. Anthropoides virgo) — самый маленький и третий по численности (после канадского журавля) представитель семейства журавлиных в мире — его численность оценивается в 200—240 тысяч особей.

Орнитологами насчитывается 6 различных популяций этого журавля, охватывающих 47 государств, в том числе и на территории Монголии, Российской Федерации. В Восточной и Центральной Азии и Калмыкии журавли очень хорошо распространены и их численность достигает десятков тысяч. Черноморская популяция насчитывает порядка 500 птиц.

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