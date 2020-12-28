Успешный монгольский фермер — канадец Джереми Тиссен разводит мясную корову в аймаке Булган

CentralAsia (MNG) - Семья Джереми Тиссена, гражданина Канады, проживает в сомоне Хутаг-Өндөр аймака Булган. Они занимаются сельским хозяйством и очень успешен. Их основной бизнес — мясной скот.

Прибыл в Монголию впервые в ноябре 1993 г. Когда я впервые приехал, я пришел через неправительственную организацию и два года изучал монгольский в Улан-Баторе. А потом решил создать ферму, поскольку я вырос в ферме в Канаде, -говорит Джереми Тиссен (Jeremy Thiessen).

Теперь у него есть компания «Xanadu Razorback», довольна известна среди любителей вкусных мягких говядины.

Их ферма продает в год 40 тыс.тонн говядины и в месяц забивает 40-50 крупного рогатого скота.

Если пастухи и фермы будут работать вместе, можно будет экспортировать мясо монгольских марок, но не на внутренний рынок. Мясо очень вкусное. Это связано с тем, что питательные вещества, содержащиеся в мясе, усваиваются животными, когда они едят различные пастбищные травы, и мясо становится более мягким, если кормить их кормами, выращенными на монгольской земле, -считает Джереми Тиссен.

Его жена и дочь свободно говорят по-монгольски. Сам говорит почти без акцента.





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