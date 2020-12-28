Убыток Австралии — выигрыш в Монголии?

CentralAsia (MNG) - Ближе к концу каждого года импорт угля в Китай сокращается, а в начале следующего года возобновляется с высокой скоростью. Это замедление, которое официально объясняется проблемами таможенного оформления, происходит в течение последних двух лет. Это официальное объяснение показало замечательную закономерность в конце года, когда Китай в основном удовлетворял свои внутренние потребности в угле.

Как в 2018, так и в 2019 году, примерно в ноябре, линия угольных грузовиков протяженностью в несколько километров будет стоять на южной границе Монголии с Китаем при температуре ниже нуля и ждать обработки.

Австралийский угольщик заявил, что, по их мнению, импорт австралийского угля просто откладывается до января. Но этот год кажется другим. Недавний торговый конфликт между Китаем и Австралией привел к тому, что Китай снял ограничения на таможенную очистку в нескольких странах, за исключением Австралии. А в декабре появились новые сообщения о том, что Китай запретил австралийский уголь в нарушение правил ВТО.





С июля экспорт угля из Монголии растет и пытается наверстать упущенные из-за того, что экспорт в марте упал почти до нуля.

В 2019 году Министерство финансов Монголии заявило, что доходы от добычи полезных ископаемых составили 27% государственного бюджета. Кроме того, всего несколько дней назад Монголия, возможно, ожидала резкого замедления таможенного оформления экспортного угля на границе в ноябре.

Хотя разногласия между Австралией и Китаем будут рассматриваться как возможность для Монголии, важно помнить о типе угля, который Монголия в основном экспортирует в Китай.

Тем не менее, в течение последних нескольких лет Монголия сталкивается с фактическими квотами Китая на уголь.

Поскольку Австралия остается в стороне, Монголия имеет значительные возможности для увеличения экспорта коксующегося угля.





В 2019 году доля Монголии в экспорте коксующегося угля составляла около 50% от общего импорта Китая. В 2020 году Австралия восполнила дефицит, оставленный Монголией, и в марте на ее долю приходилось почти 80% импорта коксующегося угля Китая.

Теперь настала очередь Монголии восполнить пробел. Если импорт австралийского угля останется в море, Монголия может значительно увеличить экспорт коксующегося угля в ближайшем будущем.

Перед Монголией остаются проблемы. В настоящее время уголь по-прежнему доставляется автотранспортом в Китай, а строительство строящейся железной дороги Таван-Толгой — Гашуунсухайт планируется завершить в 2022 году. Эта железная дорога увеличит маржу за счет сокращения транспортных расходов и ускорения таможенного оформления, что приведет к увеличению доходов и увеличению экспортных возможностей.

До тех пор основным узким местом остается таможенное оформление с Китаем.

Сообщается, что недавно открытый «зеленый коридор», оптимизирующий оформление трансграничных грузов и связанного с ними персонала, помогает. Тем не менее, из-за недавней вспышки COVID-19 в Монголии Китай настоял на том, чтобы водители грузовиков, въезжающие в страну, проходили тестирование, прежде чем им будет разрешено пересечь границу (почти 12 000 водителей грузовиков прошли тестирование на COVID-19).

В настоящее время перед Монголией открываются большие возможности, и мы увидим в начале 2021 года, сможет ли она ими воспользоваться.

автор: Роберт Ритц — специалист по анализу данных и директор англоязычного университета LETU в Монголии.

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